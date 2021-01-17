周末除新盤開售大賣外，十大屋苑二手交投亦見暢旺。中原統計，十大屋苑周末錄24宗成交，與上周末宗數相同，續為去年5月、即8個月以來最旺周末。成交最多為天水圍嘉湖山莊，錄6宗成交，其次為美孚新邨及沙田第一城，各錄5宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期入市氣氛持續升溫，二手成交暢旺，尤其是千萬元以內的上車盤最受追捧。

中原副區域營業董事張光耀表示，太古城本月成交持續加快，周末錄3宗成交，較上周末多1宗，周末成交包括銀星閣低層B室，實用面積809方呎，以1618萬元沽出，實呎20000元。另海棠閣高層B室，實用面積1015平方呎，以2338萬元沽出，實呎23034元；美菊閣低層H室，實用面積1203方呎，成交價1980萬元，實呎16459元。太古城本月累錄23宗成交，已逼近上月全月24宗水平，平均實呎18800元。

另外，受LP10收票影響，將軍澳周末二手交投放緩。中原分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳周末僅錄6宗二手成交，較上周末26宗大跌77%，指標屋苑新都城周末更「捧蛋」收場。

另美聯分行統計，周末十大屋苑共錄約25宗成交，雖較上周末27宗減少7.4%，但已連續24周保持雙位數，且踏入2021年以來，十大屋苑一連3個周末成交均維持逾20宗的活躍水平，反映購買力持續湧現。美聯住宅部行政總裁布少明表示，雖然「疫情」反覆，但減價盤「買少見少」，二手樓價走勢靠穩，加上一手暢旺，市民入市信心增加，趁農曆新年前積極「尋寶」。