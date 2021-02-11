會德豐旗下啟德MONACO今日首輪推售145伙，並於下午一時開始進行登記，就現場所見，現場有數百名買家及代理到場。(林尚民攝)

會德豐旗下啟德MONACO今日首輪推售145伙，並於下午一時開始進行登記，就現場所見，現場有數百名買家及代理到場。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目入票數字非常理想，當中約有三成為投資者，而且岀席率約有八成或以上，很大機會即日沽清首批145伙，並希望可以短期內加推，屆時售價約有5%加價空間。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，公司客戶中有八成表示會岀席，當中有4組表示購入2伙，其中有客戶計劃以2600萬元購入一個2房及一個3房收租，料未來呎租約45至50元，租金回報約2.5厘。他補充，雖然預計租金回報率不高，但客戶主要看好該區升值潛力。他又估計，本月一手成交量會較上月大幅上升至約1500宗，而二手成交則會有約4500宗，按月升一成。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則指，公司買家出席率約八成，九龍區佔五成，港島區佔三成，新界區佔兩成；買家以用家為主，佔約八成，以換樓客居多，料首批145個單位可順利沽清。他形容本月樓市氣氛好壞參半，二手交投雖造好，惟本港疫情起起落落，影響新盤推售步伐，不過中美關係好轉，市場購買力不減，而日出康城新盤亦快將開售，預計本月一手成交量料約1500宗。