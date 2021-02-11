近日新盤市場氣氛重趨活躍之際， 主要反映2020年12月21至27日具體市況的中原城市領先指數CCL，最新報176.52點，按周跌0.90%。同時，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報179.01點，按周亦跌0.81%；另CCL(中小型單位)報176.47點，按周跌0.85%。上述三大整體指數同樣齊升2周後回軟，但仍然高於齊升前水平。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，2021年1月二手交投明顯急增，尚未反映於今周指數內，料下周CCL開始反映1月初具體市況，料樓價結束反覆爭持局面，成功擺脫第四波疫情的影響，相信樓價將反覆向升。

此外，CCL(大型單位)報176.79點，按周跌1.14%。上周急升2.89%後，今周正常回軟；相關豪宅樓價早前連升5周共4.33%，為83周即約21個月以來首見(即2019年6月後)，走勢明顯有上升跡象。

以第四波肺炎爆發6周計，首3周三大整體指數走勢回軟，CCL 由177點連跌至175點，CCL(中小型單位)由178點跌至176點，CCL Mass由181點跌至179點，其後政府宣布肺炎疫苗即將供港，三大整體指數隨即齊升2周，成功擺脫近期低位。

四大分區方面，新界兩區持續一升一跌，港島和九龍市區齊升2周後回軟。當中新界東CCL Mass報190.01點，按周升1.92%；新界西CCL_Mass報162.72點，按周跌0.22%。

另一方面，港島CCL Mass報184.19點，按周跌1.78%；九龍CCL Mass報173.62點，按周跌1.76%。最近3周計，港島、九龍及新界東走勢同樣2升1跌，新界西走勢1升2跌。