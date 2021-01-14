2020年環球經濟受新冠肺炎疫情重創，踏入新一年，疫情依然反覆之際；世邦魏理仕發表最新業報告指，本港零售商舖去年受新冠疫情影響，全年租金下跌幅度達27.2％，是有紀錄以來最大的年度跌幅 ，預計今年上半年、即在農曆新年過後，因部分應節商舖完結短租期，空置率將再度回升，商舖租金今年有機會再下跌5至10%，跌幅主要出現在上半年。

不過，報告續指，預料超級市場、養老院、醫療診所等，會趁租金較2年前大幅回落的機會，再尋找舖位擴張業務，並預計現時部分本地及國際時裝品牌，亦正密切留意舖位出租情況。

寫字樓方面，世邦魏理仕辦公樓執行董事駱應銘表示，本港整體甲級寫字樓市場，2020年全年淨吸納量錄得負220萬方呎，為有紀錄以來最大收縮；其中核心商業區中環，收縮達84萬方呎樓面，目前全港甲級寫字樓空置率樓面總面積達800萬方呎，預料需約3年才能重新吸納目前的空置樓面，估計今年全年租金跌幅仍有5%至10%，主要跌幅同樣將出現在上半年內。

工廈市場方面，整體租金在2020年第四季按季微跌0.4個百份點，全年跌幅則錄6.8％，是2002年以來最大的年度跌幅，但因市場欠缺新供應，料本年發展將屬平穩。

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