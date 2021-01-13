商場管理學會：強烈反對商場提早關門
文章日期：2021年1月13日 20:08
疫情反覆，政府繼續收緊社交距離措施，食物及衞生局局長陳肇始今早還透露，當局正研究商場是否需要提早關門，商場管理學會表示高度關注，憂慮有關措施一旦實行，將進一步打撃市民的消費信心，嚴重影響商場及商戶的生計，故強烈反對有關措施。
商場管理學會主席高寶豐表示，若商場提早關門，定必嚴重影響民生所需及商舖生意。現時零售和餐飲正處於水深火熱中，特別是餐飲業，有九成食肆於晚上六時後轉做外賣，以解決民生需求，但整體生意額仍大跌七至八成。業界難以理解政府為何在不作任何諮詢的情況下，便草率提出研究商場提早關門政策，一旦落實推行，對業界無疑是雪上加霜，或會掀起新一波結業潮，45萬名零售餐飲從業員的生計岌岌可危。
商場管理學會榮譽顧問兼港大城市規劃及設計系陳振光副教授認為，政府規管商場營業時間的做法並不公平，提早關閉商場亦不能對症下藥，有效防止疫情爆發。
商場管理學會期望，政府在專注防疫工作的同時，也顧及本地經濟及零售活動，商場業界一直積極配合政府的抗疫工作，如嚴守社交距離措施工作、關閉大型節日裝飾、張貼「安心出行」場所二維碼等，務求提供最安全衛生的環境，保障員工安全及健康。
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