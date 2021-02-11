今年新盤戰正式開鑼，至少五個新盤於本周六、日(1月16、17日)開展銷售、合共推售298伙，料為去年11月28日五礦（0230）油塘蔚藍東岸、新地（0016）南昌站匯璽III，合共推售357伙後(分別發售279伙和78伙)，逾1個半月來最旺的周末兩日。至於作為市場焦點的會德豐地產啟德 MONACO，敲定周日首輪銷售推出145伙，為2021年第一個全新開售新盤。

此外，萬科香港旗下長沙灣The Campton，昨晚深夜突擊上載銷售安排，敲定周六公開發售74伙，周五(15日)截止認購登記；市場消息指，The Campton上周四至今累收約250張入票。The Campton日前推出5號及6號價單共涉94伙，折實平均分別1.95萬及2萬元，是次發售當中74伙；同時，The Campton亦於周六起推20伙招標，主要屬3房連儲物房大單位及特色戶，包括3個頂層連天台特色戶，即共推出94伙。

其他於周6開展銷售的新盤，包括德祥（0199）深水埗海珀推出40伙、佳兆業（1638）深水埗弦雅推售17伙(9伙招標)、嘉華（0173）大埔白石角嘉熙推出2伙。換言之，五個新盤合共推售298伙。