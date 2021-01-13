原來今日日本股巿的日經指數剛升至30年高位，不過距1990年歷史高位仍有約四分之一差距，而現時日本樓價，同樣遠低於30多年前水平，反映如是在一個過份熾熱的投資巿場，做錯決定，可以半輩子也未能翻身。

另外，亞洲非上市房地產投資協會（ANREV）、歐洲非上市房地產投資協會（INREV）及美國退休金房地產協會（PREA）最新發表的年度投資取向調查報告指，儘管2020年市場動盪不安，但亞太區以至全球約77%受訪機構投資者表示，新冠疫情並無改變其亞太區地產投資計劃。

反而，有22%受訪者則認為疫情令他們決定增加在亞太區的物業配置，至於增加美國及歐洲物業配置的則分別為16%及13%。較長遠而言，72%投資者預計在未來兩年增加亞太區的物業配置，比例遠高於其他地區預期的增幅。

投資者亦認為核心地產投資將於2021年為亞太區提供最佳的風險調整後回報，43%受訪者更將其視為首選的投資方式，而39%受訪者表示會採取增值方式，18%受訪者則認為機會主義的方式將可提供最佳的風險調整後回報。

悉尼和墨爾本成為2021年亞太區首選投資地點前兩名，東京則排第三位。中國一線城市上升一級至第四位，大阪下跌一級至第五位，首爾則由去年的第八位攀升至第六位。

此外，84%投資者表示有意於未來兩年將資金部署在區內寫字樓板塊。同樣，工業/物流板塊在過去連續五年穩守投資者偏好第二位。住宅板塊再度成為第三大最受歡迎的板塊，有68%投資者表示有意在區內部署投資。

陸振球

明報投資及地產版主編