作為今年首個開價全新樓盤、會德豐地產旗下啟德MONACO，今日上載銷售安排，敲定周日進行首輪銷售(17日)，推售145伙，實用面積介乎280至762方呎，包括開放式至3房戶型，折實價計約16億元。

MONACO上周五(8日)以折實平均實呎22,669元首推80伙價單，剛過去周日(10日)加推二號價單80伙，折實平均實呎23,710元，發展商周三晚(13日)第二度加推3號價單涉40伙，折實均呎上調至24802元。

據悉，項目上周六起至今暫累收逾2200票，以推出145伙計，超額約14倍。

會德豐地產常務董事黃光耀指，由於新冠疫情持續，為控制人流，首輪只會推145伙；今批單位折實價由596.6萬至1888.7萬元。黃續指，首輪銷售會安排大手客優先揀樓，料MONACO到今晚，將累收逾2,500票。

另經絡按揭轉介為MONACO買家提供兩款按揭優惠，由經絡按揭轉介推介之特約銀行、金融機構提供；全期息率為H加1.3%，實際按息1.42%，另現金回贈1.2% ；另一款為最高樓價8成按揭，全期息率為P減2.5厘(P為5.25%)，現金回贈0.5%。