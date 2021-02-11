南豐及港鐵（0066）將軍澳日岀康城LP10，今日公布首張價單涉179伙，整批折實平均實呎15888元，略高於去年6月長實（1113）及港鐵推岀的同區SEA TO SKY首批平均折實呎價15823元，再創日出康城首推單位最高折實平均呎價。南豐表示，項目定價與同區二手價相若，並形容為「十分心動價」，將於明日起收票，最快下周公布銷售安排。

南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，LP10首張179伙價單，包括119個兩房、51個三房及9個四房單位，實用面積介乎484至1205方呎，定價879.2萬至2550.9萬元，實呎17468至21558元，扣除最高20.5%優惠後(包括120天即供8%、印花稅津貼10.5%、早鳥優惠及面書讚好優惠各1%)，折實699萬至2028萬元、折實實呎13888至17140元，折實平均實呎15888元。

就價單所見，今批售價最平為1B座2樓D室，實用485方呎，屬兩房間隔，定價879.2萬元，折實699萬元，折實實呎14412元。另外，呎價最平一伙為1A座2樓D室，實用634方呎，同為兩房戶，定價1107.5萬元，折實880.5萬元，折實實呎13888元。

至於最平售價三房戶，為1B座2樓B室，實用770方呎，定價1470.1萬元，折實1168.8萬元，折實實呎15179元。

記者:林尚民

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