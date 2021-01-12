去年疫情打擊各行業，但住宅全年樓價跌幅僅約1%。美聯集團主席黃建業認為，香港樓價自2018年起受眾多利淡外圍因素夾擊而持續波動，但去年波幅明顯收窄，隨著疫苗即將抵港，若北水回流及股市升勢持續，有利中長線樓市發展，預計今年樓市「送疫迎牛」展現新氣象，如果疫情大幅放緩，加上中港通關，當中外資金「洪流匯聚」，料全年樓價回升，幅度視乎經濟前景，如疫情放緩，可出現「小V型反彈」至少升5%，假如本港經濟強勁復甦，樓價甚至有力直撲2019年創出的歷史高位。

正物色民生舖 料工商舖止跌回升

黃建業亦認為，疫後的工商舖物業成交將「止跌回升」，特別看好民生舖的升值潛力。事實上，2020年舖位買賣成交宗數僅錄1,077宗，為自1996年以來的歷史新低。疫情下，「宅經濟」及網上購物流行，加上疫情重擊實體零售行業，舖位價格已經大幅調整，不過交投有望於「疫後反彈」。基於本地消費力量抬頭，以及疫後市民「報復式」消費，睇好民生舖位長遠升值潛力。至於寫字樓則正處於大調整後的「鞏固期」，料短期價格難止跌，不過部份受中國企業青睞的商廈，例如信德中心招商局大廈等，受惠於中國企業持續來港投資，以及「中概股」回流，相信無論租買皆有需求。黃建業又指，一直深信「藏富於樓」，對投資物業「情有獨鍾」，相信現時是「趁低吸納」優質物業的上佳時機，基於看好商舖後市，正於民生區物色合適心水商舖作長線投資之用。

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