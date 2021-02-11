新冠疫情打擊下，令去年全年涉及物業辣稅大幅減少。據稅務局最新的資料顯示，以2020年全年計，涉及三大辣稅買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD、額外印花稅SSD的成交共16,372宗，較2019年22,894宗按年減少28.5%，而涉及稅款130.36億元，較2019年的209.316億元，按年減少37.7%，涉及宗數及稅款連跌兩年，更是自2014年三大辣稅有紀錄以來，涉及宗數及稅款最少的一年。

BSD全年僅涉670宗不足28億

若與2018年367億辣稅高峰比較，更大跌約65%。在缺乏非本地客入市下，買家印花稅BSD去年全年表現最差，僅錄670宗，較2019年減2132宗，按年跌68.6%，去年涉及稅款亦只有27.78億元，較2019年的54.81億元，按年跌49.3%。雙倍印花稅DSD方面，去年全年錄15,356宗，涉稅款100.8億元，宗數按年跌24.5%，而稅款則按年減少33.7%。另額外印花稅SSD，去年全年錄346宗、涉稅款1.76億元，宗數按年則跌19.7%、但稅款增加26.9%。

按月表現方面，2020年12月涉三大辣稅共727宗、涉總稅款7.172億元，宗數較去年11月1,824宗減少60%，涉及稅款亦較11月的逾19.2億元，按月減少63%。

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