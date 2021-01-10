樓市氣氛好轉，增加買家入市信心。據中原地產統計，本周末（昨天和今天）錄得24宗成交，較上周末20宗增加4宗或20%，連續7個周末企穩雙位數，更創36周即約9個月新高；中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示表示，踏入1月，大市氣氛明朗化，拜登上場預計可令中美關係不再繃緊，利好經濟；疫苗希望更近一步，加上本港確診數字持續回落，利好消息令買家紛紛於農曆新年前偷步入市，帶動二手交投向好，樓市小陽春格局形成。

十大屋苑週末成交量較上周升2成。當中升幅最大的為沙田第一城，成交量較上周增加33.3％。不過，雖然屯赤隧道上月底通車，但東涌映灣園本周末成交2宗，較上周同期下跌50％；上周錄得零成交的藍田麗港城、將軍澳新都城亦「破蛋」，錄得分別為1宗及3宗成交。

另美聯物業統計，十大藍籌屋苑周末兩日(昨天和今天)錄得27宗買賣，較上周末高位22宗續升22.7%，連續23個周1末保持雙數水平，並創自去年5月起，8個月以來新高。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示隨著疫情有所緩和，多個大型新盤蓄勢待發，帶旺整體入市氣氛。