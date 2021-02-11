會德豐地產啟德全新盤MONACO，昨日至今，暫時已累收逾1000張入票，以首推80伙計超額認購逾11倍，反應不俗；發展商最新加推2號價單涉80伙，戶型由1房至3房間隔，實用面積介乎354至762方呎，平均實呎29822元，維持最高20.5%直減折扣，整批折實平均23710元，比首張價單折實平均22669元，提高約5%。

是次MONACO加推的80伙，包括8個1房戶、24個2房開放式廚房戶、15個2房戶、12個3房戶（開放式廚房）、9個3房連儲物房戶、12個3房1套連工作間及洗手間；單位定價1031.1萬至2375.7萬元、實呎27640至31788元；扣除最高20.5%折扣後，單位折實售價819.8萬至1888.7萬元、折實呎價21975至25273元。

是次最低售價單位為第2A座8樓F室(1房)，實用面積354方呎，折實售價819.8萬元、折實呎價23158元。今批加推單位以折實價計，總市值約10億元。

會德豐地產表示，撇除座向、景觀及樓層等因素，第2張價單屬原價加推；MONACO現時推出兩張價單合共160個單位，整體折實平均23239元，預計可套現約18億元(折實價計)。