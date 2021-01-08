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滿名山洋房下周一起招標 3月底截標

文章日期：2021年1月8日 18:39

嘉里（0683）已屆現樓的屯門掃管笏滿名山，亦推出名庭7號屋，於下周一起招標(1月11日)，截標日期為3月31日；洋房實用2877方呎連2638方呎園和1106方呎天台。

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