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滿名山洋房下周一起招標 3月底截標
文章日期：2021年1月8日 18:39
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嘉里
（0683）
已屆現樓的屯門掃管笏滿名山，亦推出名庭7號屋，於下周一起招標(1月11日)，截標日期為3月31日；洋房實用2877方呎連2638方呎園和1106方呎天台。
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