新冠疫情持續下，新盤開價貼市，會德豐地產旗下啟德MONACO，今公布首張價單涉及80伙，平均實呎28514元，扣除最高20.5%優惠後，折實平均實呎22669元，與區內對上一個推售新盤、嘉華國際（0173）於2019年11月推岀的嘉峯匯的首批平均折實22888元相若。

MONACO是次折實入場費為596萬元，為2017年9月會德豐同系OASIS KAI TAK後同區入場最平新盤；會德豐地產常務董事黃光耀指，項目定價參考同區及九龍站一帶物業，並形容為2021年啟航置業價。

MONACO首張80伙價單，包括14個開放式、11個一房、46個兩房及9個三房，實用280至762方呎，售價750.4萬至2201.6萬元，實呎25619至31058萬元，折實平均實呎28514元，扣除最高20.5%優惠後，折實價約596萬元起，折實實呎20368元起，整批折實平均實呎22669元。

項目最平一伙為2B座3樓F室，實用280方呎，定價750.4萬元，折實596.6萬元，折實實呎21307元；另呎價最平則為2B座3樓G室，實用451方呎，定價1155.4萬元，折實918.6萬元，折實實呎20368元。

另外，發展商又為買家提供高成數按揭，包括為兩房買家提供最高樓價三成二按，及為三房買家提供樓價八成一按，兩者同樣首兩年免息免供，第3年息口為P減2.5厘，而選用一按之買家無須經過壓力測試。

梁表示，雖然香港去年受疫情影響，但集團仍售出超過1,000個單位，套現逾115億元。

記者:林尚民

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