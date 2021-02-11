雖然新冠疫情持續，但具體反映去年12月14日至20日、即2020年聖誕節前市況的中原城市領先指數CCL，最新報178.13點，創19周即近5個月的新高紀錄，按周升1.08%。

另外，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報180.48點，按周升0.66%；CCL(中小型單位)報177.99點，按周升0.74%。

中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，疫苗接種消息，利好樓價，上述三大整體指數齊升2周，其中CCL累升1.28%、CCL Mass累升0.83%、CCL(中小型單位)累升0.85%，樓價有望結束反覆爭持，有回升跡象，但屬反覆上升還是穩步向上，仍有待觀察。

至於CCL(大型單位)報178.83點，創22周約5個半月的新高，按周升2.89%，升幅更為89周即逾22個月以來最大，反映豪宅樓價連升5周共4.33%，為83周以來(即2019年6月後)首見，顯示山頂文輝道住宅地王截標前，豪宅樓價已經開始回升。

四大分區方面，港島、九龍市區齊升2周，新界兩區卻反覆上落；當中港島CCL Mass報187.52點，創18周即約4個半月新高，按周升0.86%，連升2周共1.33%；九龍CCL_Mass報176.72點，創8周新高，按周升0.76%，連升2周共1.67%。

新界方面，新界西CCL Mass報163.09點，按周升2.27%，升幅為13周即逾3個月以來最大，但上周指數為37周即逾9個月新低；另新界東CCL Mass報186.43點，為43周即約11個月新低，按周跌2.03%，跌幅為8周以來最大。