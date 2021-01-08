政府近年致力推動不同產業的發展，再推售工業地，位於粉嶺安樂門街工業地剛截標，最少有7間發展商入標，包括長實（1113）、信置（0083）、嘉華（0173）、佳明（1271）、億京及建業實業（0216），全以獨資入標。

佳明項目經理曾嘉敏表示，集團在同區已有兩幅地皮興建數據中心，計劃再拓展相關的業務，並指出價不受疫情影響。

億京亦有獨資入標，集團發展及策劃發展總監楊柏軒表示，地皮位置佳，毗鄰為商場、住宅，位置方便。他坦言，疫情有影響出價，因疫下工商舖交投減少。

另2015年以6.86億元中標葵涌商貿地的漢國置業（0160），以母公司建業實業（0216）獨資入標，並表示集團近一年從內地回到香港發展，平衡兩地業務。

上述地皮位於粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界，面積約4.34萬方呎，最高可建樓面約21.7萬方呎，可作倉庫及附屬辦公室、資訊科技及電訊業、研究所、設計及發展中心等用途。

據賣地章程顯示，中標者須提供備122個的公眾停車場。綜合業界人士，地皮約6.5億至13億元，每呎樓面地價約3,000元至6,000元。

記者：甘潔瑩