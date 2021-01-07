新冠疫情近日稍為紓緩，多個發展商均積極推盤。萬科香港於2020年中推售的長沙灣營盤街The Campton，亦部署開展新一輪推售攻勢；萬科市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞表示，The Campton今日新推5號價單涉47伙，提供最高16%直減折扣，整批折實平均呎價19511元。

是次新推的單位實用面積介乎272至761方呎，當中包括10伙開放式、9伙一房戶、24伙兩房戶、4伙三房戶，即日起開始收票，折實價514.3萬至1362.7萬元、折實呎價17,737至21,119元。

劉表示，會視乎市場反應，再考慮加推單位應市，最快本月中推售，並指今批加推單位主要屬高層及海景單位，定價合理；項目去年中推出至今累售288伙、套現24億元。

劉強調，樓盤銷售廳亦會採取一系列防疫措施，包括使用納米塗層噴霧式徹底消毒場地，並於售樓處設置納米光觸媒機，加上開放期間，也會定時於售樓處消毒清潔，確保環境清潔及衞生。此外，所有進入售樓處人士，包括參觀人士、職員、傳媒等，須佩戴口罩及經過紅外線體溫探測儀器量度體溫，現場亦會提供酒精搓手液、口罩、手套等防疫用品，有需要時供客人使用。