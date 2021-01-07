新冠疫情下，仍有財團積極併購舊樓，土地註冊處資料顯示，中環荷李活道15至19號歐士大廈UG層A舖，上月獲福凰有限公司以9300萬元購入，以面積774方呎計，呎價約12萬元；福凰有限公司註冊董事為前太古大班、簡基富（Kerr Keith Graham）及萬泰總經理周國材等人。原業主為HENRY CHIN SHENG CHONG，與香港中華總商會選任會董常勤生英文名字相同，料同一人，他在1978年12月以105萬元購入，持貨42年，帳面大賺9,195萬元，物業期內升值近88倍。

翻查資料，簡基富聯同萬泰等早在2019年起就號歐士大廈提出收購，先後斥資逾6億元購入該廈86.2%業權，僅欠一個商舖連閣樓及一個住宅單位未能成功收購，並在同年10月向土地審裁處申請強拍，希望透過強拍統一項目業權作重建。

土地註冊處資料顯示，簡基富等去年11月以2950萬元購入上述住宅單位，較2019年提交強拍估值報告的1642萬元高80%；另上月則再斥資9300萬元購入商舖連閣樓，較2019年估值5604萬元高66%，成功統一該廈業權。

資料顯示，歐士大廈鄰近中環半山自動扶手電梯，地盤面積2419方呎，現為一幢7層高商住物業，物業於1967年落成，樓齡54年。物業坐落於商業地段，若作商業發展，重建的地積比率可達15倍，即可建樓面逾3.6萬方呎。