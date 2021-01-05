雖然本港第四波疫情稍為緩和，但零售業前景仍然不樂觀。第一太平戴維斯發表2020年第四季零售租賃報告指出，受第四波疫情影響，零售租賃市場依然淡靜，去年第四季的零售商舖租金再錄跌幅，一線街舖及主要商場的基本租金按季下跌5.9%，一線主要街道例如中環皇后大道中、銅鑼灣波斯富街，近期的空置率更加高達20%。

報告續指，商舖業主目前已普遍接受現實，近期部分租賃成交中，有些租約已不計基本租金、只按租戶營業額而收取分成租金。另外，由於主要購物區及大部分商場的空置率都較之前急升，市場上出現較多如6個月的短期租約，該些租戶主要是售賣口罩、賀年利是封、生活雜貨及凍肉等，這些貨品在人口稠密的住宅區較受歡迎。

至於一線大街商舖方面，業主亦較願意租予本地食肆，雖然其門面裝潢或不夠高檔，但至少租戶能準時交租。

第一太平戴維斯香港研究及顧問諮詢部主管盛世民預計，本港零售租金在今年上半年將繼續下跌，預料在農曆新年過後，租賃活動將會增加，惟零售商舖租金水平，預計今年依然續跌2%至5%，及至2022年市場才會出現較明顯復蘇，屆時有望反彈5%至10%。