主力發展豪宅、近期主力銷售九龍半山龍駒道緹山、何文田皓畋的嘉里（0683）公佈，集團於可持續發展工作方面，獲得本地及國際評級機構肯定，接連於3個可持續發展指數及獎項中獲得肯定，包括全球房地產可持續標準(Global Real Estate Sustainability Benchmark，GRESB)⼂恒生可持續發展企業指數、及大中華地區IR Magazine獎項。

嘉里表示，全球房地產可持續標準(GRESB)，是一個以投資者為本的評選組織，每年評估全球地產界在可持續發展方面的表現；嘉里建設於本年首次參加GRESB評估，獲得四星等級，並在東亞區多元化業務上市企業中排行第四名。

此外，嘉里連續多年獲納入恒生可持續發展企業指數，其可持續發展評級提升為級別「AA-」。

另嘉里亦於2020年大中華地區IR Magazine頒獎典禮，獲頒發「Best ESG Materiality Reporting (small to mid-cap) 獎項；IR Magazine 獎多年來嘉許在投資者關係溝通，及匯報上表現傑出的個人及公司，是資本市場上廣獲認同的投資者關係獎項之一。