工商舖市場延續2019年社會事件氣氛，2020年更受疫情重創影響投資者心態，拖累買賣交投量創多年新低記錄。中原工商舖統計指，去年累計共錄得約4,226宗工商舖買賣個案，為2001年後新低，涉及總成交金額約771.65億元，較2019年分別下跌約13%及32%。

中原工商舖董事總經理潘志明表示，據公司統計，上月市場共錄得約638宗工商舖買賣個案，總成交金額約91.66億元，宗數較11月上升近四成，按年大幅上漲約1.4倍。總成交金額較上月下跌約39%，惟若扣除11月一宗超大額買賣成交太古城中心1座全幢易手約98.45億元的話，11月總成交金額約52.28億元，若按此計算，金額按月有約75%升幅。

潘志明預期，首批疫苗期望於短期內到港，為市場帶來曙光，但安排全民接種需時，而且首季有農曆新年檔期，向來都為傳統工商舖市場淡季，相信今年首季工商舖市場仍會於低位徘徊。不過，踏入次季料會有起色，加上備受矚目的中環新海濱商業地王將於今年6月截標，料標價將成為市場新指標並會帶動工商舖投資氣氛，預測今年工商舖買賣成交量，對比去年將有兩至三成升幅，價格則有約一成升幅。

其他報道

全．城滙今年開齋 首置客835萬購1房戶

【多相】上源新示範屋曝光 33號洋房涉4860呎

昇悅居今年開齋 2房947萬易手

長實：波老道項目接受預約睇樓 料首季開售

LP10獲批預售 涉893伙最快本月推

深水埗150呎地舖550萬沽 半年炒高兩成

富榮3房未補價失守600萬 實呎萬餘元2年新低

長實波老道項目上載樓書 實用2075呎起