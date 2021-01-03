踏入2021年，元旦日連周末3天長假，十大屋苑共錄29宗成交，其中東涌映灣園佔7宗，為十大屋苑中最旺。中原地產統計，十大屋苑周末錄20宗成交，較上周末18宗增加2宗或11.1%，連續6個周末企穩雙位數，3天新年長假期共錄29宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第4波疫情確診數字有回落，業主做好防疫措施下願意開門讓買家睇樓，周末睇樓人流增加。市場剛性需求強，在欠缺一手新盤競爭下二手成交步伐加快。疫苗將於短期內供港，經濟活動於首季逐步恢復正常，物業投資價值被睇高一線，有買家趁樓價尚未破頂，即馬上偷步入市。

另美聯分行統計，元旦3天長假十大屋苑共錄約29宗成交，而周末則錄約22宗成交，非但較對上一個周末錄得的19宗上升約15.8%，更是跨年連續22個周末錄雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，十大屋苑連續22個周末成交錄雙位數，反映置業剛需由延續。不少買家見樓價因疫情而輕微回落，唯恐錯失上車機會，加上近期新盤大戰暫止，紛紛於元旦長週末「留港睇樓」。此外，部份業主受疫情影響「有價講」，亦吸引二手購買力湧現，減價筍盤不乏承接。布少明認為，樓價偏軟之勢短期難變，建議有意上車者積極找尋入市機會，如覓得心水筍盤，不妨大膽開價，或有意外之喜。布少明亦認為在持續長期低息，本地置業剛需強勁下，料二手交投於今年截至農曆新年前將繼續暢旺。