疫情下，物業市場的購買力仍強勁。據中原地產研究部統計，截至去年12月29日，2020年二手私人住宅買賣登記錄41,028宗，涉約3,537.1億元，暫較2019年全年的35,893宗及3,142.4億元，分別上升14.3%及12.6%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇預測，2020年全年二手私人住宅買賣合約登記將達41,400宗，涉約3,560億元，有關金額將為歷史第三高，僅次於1997年的5,280.1億元及2010年的4,179.4億元。至於成交宗數，將是自2014年全年錄得42,789宗後的6年新高。

按月表現方面，截至去年12月29日，2020年12月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得3,375宗，總值296.9億元，預測整月登記約3,700宗及320億元，將較11月的3,598宗及339億元，分別微升2.8%及微跌5.6%。

黃氏分析指，二手私人住宅買賣合約登記持續上升，反映用家需求強勁，二手市況連續四個月保持平穩暢旺。去年11月爆發疫情第四波後，政府隨即在去年12月收緊防疫措施，影響樓市活動，二手交投減慢，預計有關數字將在今年1月的登記數字中反映。

記者：甘潔瑩