踏入2021年，新冠疫情仍未見明顯改善、市場暫時亦未有全新焦點大型新盤登場，但發展商仍積極發售餘貨；綜合一手銷售網資料，明天起一連3日(1月2日至4日)，至少有15個新盤開展新一輪銷售活動、合共推出285伙應市，當中146伙、即51%採用招標形式發售，相信發展商有見限聚令仍未放寬，透過招標賣樓可減少人流聚集。

據各樓盤的最新銷售安排顯示，明天1月2日，主要是嘉里（0683）樓盤登場，旗下已屆現樓的何文田皓畋、九龍半山龍駒道緹山、屯門掃管笏滿名山，合共推出6伙招標。

1月3日星期日，同樣有3個新盤開展新一輪銷售、涉推售單位數量185伙，其中億京已屆現樓的大埔白石角海日灣佔183伙，包括首度發價單開售的137伙、折實平均實呎1.44萬元；另46伙招標發售。

至於下周一1月4日，則有9個新盤開展銷售、涉推售單位94伙；其中百利保（0617）和富豪酒店（0078）合作的沙田九肚富豪‧山峯、元朗洪水橋富豪‧悅庭，分別推出64伙(含6幢洋房)、及2幢洋房招標發售，兩盤目前均屆現樓。

另會德豐地產旗下4個樓盤屯門掃管笏NAPA、啟德OASIS KAI TAK、將軍澳南MONTEREY、何文田ONE HOMANTIN，則合共推出17伙招標。

可留意的是，恒地（0012）西半山羅便臣道THE RICHMOND，下周一推售2伙，是以先到先得形式發售。