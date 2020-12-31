雖然今年本港受新冠疫情困擾，不過，據中原地產統計，總結2020年，十大屋苑全年共錄得3255宗成交，較去年2267宗大幅上升43.6%，並為2014年後的6年新高，最多成交屋苑依然為上車樂園之一的天水圍嘉湖山莊，全年錄得497宗成交，按年升13%，以增幅計，東涌映灣園成交量增幅最大，按年升91.5%，全年錄337宗成交。屋苑呎價走勢各異，5個屋苑包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、嘉湖山莊及東涌映灣園呎價較去年上升，升幅介乎0.2%至7.8%，其餘5個屋苑呎價較去年跌1.1%至6.9%。不過，受第四波疫情影響，十大屋苑12月共錄得271宗成交，較11月回落3.9%。

本月271宗 按月回落近4%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2020年受新冠肺炎疫情影響，阻礙發展商推盤步伐，令全年一手成交僅錄得14600多宗，成交量屬7年新低，較去年大幅減少5000多宗，但各國量寬及低息環境下資金需要尋求出路，部份買家轉向二手市場尋覓筍盤，自2019年10月政府放寬二手按揭措施下，二手物業上車門檻降低，加上疫情下業主願意擴闊議價空間，刺激二手成交急增。陳永傑指疫苗將於短時間內供港，疫情於2021年有望受控，經濟逐步復甦，加上美國政府換屆，中美關係預期改善，樓價將重拾升勢，預料2021年第3季或第4季樓價指數可達歷史高位。

嘉湖全年逼500宗最旺

另美聯物業分行統計，全港十大屋苑本月合共錄得約254宗成交，按月升約8.5%，全年計則錄得約2,925宗，按年則上升約36%。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，發展商12月份的推盤步伐放緩，亦令市場焦點重投二手，而本周末適逢元旦，3日長假亦吸引部分準買家在市場物色筍盤，刺激預約睇樓量按周錄得升幅。事實上，今年二手市場交投上升，十大屋苑交投表現亦相當不俗。

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