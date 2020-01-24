新冠疫情下樓價表現反覆。中原地產公布，中原城市領先指數CCL最新報176.22點，按周升0.20%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報179.30點，按周升0.17%；CCL(中小型單位)報176.69點，按周升0.11%。本周CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)三大整體指數齊升，是近四周來第二次出現，兼結束齊跌兩周局面。

總結全年，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL全年跌1.07%，跌幅相當輕微，難言CCL升跌方向，為自2008年錄得按年跌幅後，12年來首次再錄按年下挫。

另外，CCL(中小型單位)全年跌1.12%；CCL(大型單位)跌0.84%；CCL Mass跌0.38%。四大分區方面，九龍升1.89%、新界東升0.25%、港島跌1.39%及新界西跌2.90%。

黃續指，政府宣布疫苖接種計劃，利好七大樓價指數齊升，而第四波疫情爆發四周計，三大整體指數走勢一致，齊升及齊跌同樣錄得各兩次，反映樓價於高位爭持；當中CCL於175點至177點爭持、CCL Mass於179點至181點爭持，CCL 中小型單位於176點至178點爭持。他相信，疫苖接種消息會短暫利好樓價走勢，但疫情仍然持續，相信未來樓價繼續高位爭持，走勢仍有待觀察。

另CCL(大型單位)報173.80點，按周升0.65%，連升4周共1.39%。早前豪宅樓價連續7周於171點窄幅爭持，最高171.98點，最低170.50點，方向未明。山頂文輝道地王招標前，豪宅樓價開始擺脫過往的僵局。本周指數創近十二周新高，升幅為近十周最大。

四區方面，今周三區升一區跌，各區樓價同樣反覆，未有明確方向；九龍CCL Mass報175.39點，按周升0.91%；新界東CCL Mass報190.30點，按周升0.75%；港島CCL Mass報185.92點，按周升0.46%；新界西CCL Mass報159.46點，按周跌1.67%。