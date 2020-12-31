新冠病毒疫情持續近一年，全球旅遊業受嚴重打擊，航空、酒店業首當其衝，惟東涌世茂喜來登酒店卻在本月疫情嚴峻時開幕，酒店唯有積極推出優惠，務求在疫市下求生。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 朱安妮

12月1日正式開幕的世茂喜來登酒店，由酒店外望即可遠眺疫下冷清的香港國際機場，是東涌自2006年以來首間新落成的大型酒店，提供218間酒店房，大部分可享海景，但開業即遇上第四波疫情，港府甚至重啟二人限聚令，對酒店無疑帶來打擊。位於酒店另一邊的福朋喜來登酒店，額外提供1101間酒店房，現已成為旅客到港檢疫酒店之一。世茂喜來登酒店總經理樂杰新（Sander Looijen）形容這個開幕時間是「interesting timing」，他不認為疫情會在短時間內消失，估計短期內世茂喜來登酒店入住率只會在30%至35%之間，希望之後能逐步提升，最終達至八成。

每晚住宿連早餐1101元起

疫情全球爆發，今年市民只能留港旅遊，「staycation」成為今年酒店業主攻的客源，為搶攻有關市場，該酒店推出四大優惠，最低由1101元起，可享城景房一晚住宿及雙人早餐，並送酒廊迎賓飲品。樂杰新表示，這是目前最多人預訂的優惠。另有1500元優惠，除雙人一晚住宿及包早、午餐外，亦送行山補給用品，包括飲品、毛巾、背包和行山地圖，專攻本地客；再升級版則收費2300元，住宿海景房一晚兼提供早餐、下午茶和晚餐，部分酒類亦有85折優惠。至於收費最高的2700元優惠，則專攻帶同小朋友的家庭客，可入住雙人海景房一晚，包兩大兩小自助早餐及送400元餐飲券，並罕有與梅窩蜂場合作，派發蜂場入場券，及安排專車接送，所有優惠更將退房服務延長至下午3點。

收費最高附梅窩蜂場入場券

酒店住客亦可享用內部設施，包括付費光顧4家中西式餐廳及酒吧，以及使用泳池、健身室和兒童遊樂室等設備，至於防疫措施則會嚴守政府指引，包括入住須填寫健康申報表、量度體溫等，進入酒店內的每間餐廳，亦須再次量度體溫。雖然酒店設有東涌區最大、全港第四大的宴會廳，足可舉行容納1300人的講座，及筵開80圍酒席，但受疫情影響，暫未能使用。

位置上，世茂喜來登酒店與區內大型商場東薈城和東涌港鐵站相距約20分鐘步程，不算方便，預料有不少住客都需依靠酒店的接駁巴士前往東涌市中心，出入或需留更多時間。雖然酒店將較近未來東涌東站，但該站預計要到2029年才通車，至於計劃興建的「航天走廊」中，將有無人駕駛運輸系統由機場島延伸至東涌市中心，有利未來區內酒店吸納旅客入住，但預計仍需數年時間才能完工，相信疫情緩和後，酒店或有新的吸納旅客計劃。

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