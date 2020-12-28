即將踏入2021年，發展商在新冠疫情持續嚴峻下，繼續以招標形式推售餘貨； 綜合一手銷售網資料，至少有9個一手新盤上載新銷售安排，於本周五、即2021年元旦日，合共推出79伙發售，當中主要是以招標形式發售。至於涉及推售單位數量最多樓盤，包括前長實（1113）要員周年茂旗下華業控股發展的屯門嘉和里山路帝灣居，推出27伙（其中5伙招標）；可留意的是，帝灣居今年6月至今僅售出1伙，惟該單位的買家其後撻訂離場。

此外，永泰地產（0369）旗下青山公路沿綫兩個新盤，合共推出31伙於明年元旦日起招標，其中The Carmel推出4伙(包括2幢洋房、2間複式單位)，另同系OMA by the Sea，同日推出27伙招標。

與此同時，英皇國際（0163）青山公路小欖珀居，元旦日亦推出8號屋招標；該洋房實用2761方呎、另連935方呎天台和1463方呎花園。珀居自2018年中開售至今累售13幢洋房，現只餘上述8號屋待售。另建滔（0148）旗下沙田九肚麗坪路駿嶺薈，上載新銷售安排，推出1座8樓至10樓B室，及2座5樓和8樓D室，合共5伙，實用面積1588至1792方呎，均屬四房連多用途房間隔，由2021年1月1日起招標，2月28日截標。

超級豪宅方面，被形容為「亞洲樓王」，會德豐地產負責銷售的山頂MOUNT NICHOLSON，元旦日將推出5伙實用4000餘方呎的分層單位招標。