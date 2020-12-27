臨近年底，未有大型新盤推售，購買力回歸二手市場，中原地產統計，十大屋苑周末2日(昨天和今天)錄得18宗成交，較上周末11宗增加7宗或63.6%，連續5個周末企穩雙位數，而3天聖誕節長假期共錄29宗成交。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年受疫情影響沒有外遊活動，近日本港確診數字亦較上周略回落，限聚令下，市民減少慶祝活動，部份買家選擇於做足防禦措施下，趁長假期睇樓，加上疫苗方面有進展，對樓市屬正面訊息，加上近日未有全新盤開售，主要以貨尾為主，令購買力集中於二手市場。

另美聯物業統計，聖誕節3天長周末(12月25至27日)，10大藍籌屋苑合共錄得約29宗買賣成交，若按周六及日計，則錄得約19宗，與對上一個周末的14宗相比，升5宗或35.7%，為連續21個周末錄雙位數水平。美聯住宅部行政總裁布少明表示，因疫情緣故，今年聖誕節假期長周末市民留港消費，部分買家在年底前把握機會入市，四出尋覓心水筍盤，加上本月至今缺乏大型新盤推出，購買力續回流二手及貨尾，個別買家為免錯過入市的機會，均加快入市決定，故減價筍盤不乏承接。