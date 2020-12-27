受新冠疫情拖累，據中原(工商舖)統計，11月九龍整體甲商廈空置率錄得約11.84%，按月遞增0.14個百分點，當中以東九龍觀塘、九龍灣的空置率升幅最為明顯，兩區最新甲級商廈空置率約13.70%及20.69%，分別按月上升0.21及1.01個百分點；不過，月內尖沙嘴及旺角空置情況則見舒緩，尖沙嘴整體空置率錄約7.57%，比10月下跌0.13個百分點，旺角11月甲廈空置率就為9.66%，比10月的10.31%減少0.65個百分點。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，尖沙嘴康宏廣場中高層02室，面積約1,295方呎，以呎租約28元獲承租；該單位舊呎租約37元，最新成交租金下跌約24%。另區內另一幢甲廈新文華中心A座高層09室，面積約830方呎，成交呎租約21.7元，比舊呎租約33.7元，跌幅約35%。

陳認為，因為港島區指標商廈較九龍區更具吸引力，九龍甲廈業主受壓一段時間，近期願意下調租金叫價者增多，相信在調整租金下，將會吸引不少企業進駐，而尖沙嘴區指標商廈質素及地利優勢看高一線，料未來數月該區甲廈空置率會見平穩，甚至有機會逐步下調。