新一波疫情拖累樓價，具體反映11月30日至12月6日交投、即第四波疫情計第3周市況的中原城市領先指數CCL，三大整體指數連續兩周齊跌，其中CCL最新報175.88點，按周跌0.38%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報178.99點，按周跌0.45%；CCL(中小型單位)報176.49點，按周跌0.49%。

值得一提的是，三大整體指數齊跌兩周，CCL累跌1.05%、CCL Mass累跌1.34%、CCL(中小型單位)累跌1.31%。不過，最近3周計，CCL累升0.19%，CCL Mass累升0.07%，CCL(中小型單位)累升0.09%。

至於CCL(大型單位)報172.68點，按周升0.25%，連升3周共0.74%，近8周即兩個月來、豪宅樓價在171點到172點之間企穩，有回穩跡象。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇預期，未來幾周，樓價繼續反覆，波幅忽大忽小，未有向上或向下的訊號，走勢仍有待觀察。

四大分區方面，新界西CCL Mass報162.17點，按周升0.56%，新界西樓價上周急跌後，今周回升，顯示有用家承接支持；新界東CCL Mass報188.88點，按周卻跌0.20%，連跌2周共1.99%。

至於市區，九龍CCL Mass報173.81點，按周跌0.93%，連跌2周共1.43%；港島CCL Mass報185.06點，按周跌0.85%，終止2周連升。另外，12月22日港島南區黃竹坑站5期住宅地皮截收意向，以及12月23日山頂文輝道住宅地皮以120億元批出，對樓價的影響，將於2021年1月中旬的CCL才開始反映。