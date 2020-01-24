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九倉120億奪文輝道地 樓面呎價4.6萬創住宅官地新高

文章日期：2020年12月23日 18:45
九倉120億奪文輝道地 樓面呎價4.6萬創住宅官地新高

曾於2018年流標的山頂文輝道豪宅地皮，今年度「一拆二」後出售奏效；地政總署公布，由九倉（0004）以120億元投得地皮，以可建樓面面積259,337方呎計，每方呎樓面地價46,272元，較市場最高估值4.3萬元高近8%。

資料顯示，新地（0016）於2006年12月投得的加列山道12號豪宅地皮，當時每方呎樓面價4.2萬元，一度創住宅官地每呎樓面價最高紀錄。換言之，是次九倉投得的文輝道地皮，每方呎樓面價逾4.6萬元，再創住宅官地新高紀錄，比舊紀錄高出一成。

據悉，其他入標的發展商為以獨資入標的長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、嘉華（0173）；另外，嘉里（0683）伙信置（0083）、帝國集團及新世界（0017）合組重量級財團入標。

資料顯示，地盤面積約13.5萬方呎，地積比率1.92倍，可建樓面面積約25.9萬方呎，而據賣地章程，中標者可申請契約修訂，與原項目餘下三成的地盤將來共同使用康樂設施、泊車位等，令兩幅地產生潛在的協同效應。

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