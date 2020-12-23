雖然新冠疫情重創全球經濟，加上英國就脫歐問題與歐盟的會談仍然拉鋸中，惟部分香港發展商依然對英國前景投下信心一票。在本港曾發展啟德天寰等樓盤的建灝表示，新近斥資1.8億英鎊 (折合港幣約18.7億元) ，連環收購兩個位處倫敦西區 (West End)的商業項目。

建灝表示，上述兩項目分別是位於沙福茲貝大街 (Shaftesbury Avenue) 的Endeavour House，以及圖騰漢廳路 (Tottenham Court Road) 的Corinthian House，賣家分別為投資資產管理集團 Aberdeen Standard Investments 及時裝品牌Topshop 母公司Arcadia Group。

上述兩項目，是建灝繼去年購入倫敦柯芬園 (Covent Garden) 商業項目Orion House後，在倫敦的最新投資動作，三個項目總作價合共為3.1億英鎊 (折合港幣約32.2億元)。

資料顯示，Endeavour House樓面面積92,297方呎，當中79,473方呎為寫字樓，另12,824方呎作零售用途，目前接近90%樓面獲承租，每年租金回報約4.8厘。

另Corinthian House樓面面積34,654方呎，包括22,210方呎寫字樓，及12,444方呎零售面積，現時全獲承租，每年租金回報約4.25厘，三幢物業每年租金收益超過1.5億港元。

建灝首席行政總裁羅建一表示，雖然英國短期受脱歐及疫情影響，但集團在中、長期仍然看好英國商業項目，將繼續致力於倫敦建立投資組合，作長線投資用途，目標發展多元化業務範圍。