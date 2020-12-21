信和集團副主席黃永光向信和集團員工發信，當中公布《可持續發展願景2030》，圍繞「建構更美好生活」的6大範疇同時涵蓋可再生能源、減塑、綠色建築認證和創新方案等重要議題，並採取多項創新減碳措施，如以LED燈取代傳統鎢絲燈泡，能大幅降低耗電量、優化升降機和採用水冷式空氣空調系統等。

此外，信和今年與平安智慧城市合作啟動「城慧」創新計劃，於大灣區培育具潛力的科技公司，為地產行業開發創新解決方案。集團更致力推動年青人發展，推出一系列計劃包括與創意影像工作室eMotionLAB 合作推出「Feel the Motion」動態設計計劃、「Go Code程式小先鋒」計劃教授編程及提供一系列講座等。項目發展方面，在元朗商業項目試驗能源儲存系統 「 Ampd 淨能櫃」。

疫情下向基層家庭兒童捐贈手提電腦，以參加網上課堂、向有需要的人士派發熱餐、探望獨居長者、向安老院舍員工派發防疫包，及向醫護人員送贈營養飲料。除探訪100位大澳獨居長者及派發聖誕禮物包外，更與5家社區伙伴合作，向多區長者送上熱湯，送上節日歡欣和關懷。

另外，黃永光在信中亦感謝員工緊守崗位，努力不懈，並指當新冠疫苗準備好時，他會安排接種。