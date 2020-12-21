大額豪宅再現銀主盤，其中由榮豐聯合（3683）主席兼執董殷劍波持有的淺水灣道56號一個複式戶，據悉最新淪為銀主盤，並以1.9億元放售，料為今年最大額住宅銀主盤，以單位實用2580方呎計，實呎約7.36萬元。資料顯示，物業由殷劍波於2005年以5734萬元購入，並於2008年進行內部轉讓，現銀主放售價較15年前高約2.3倍。

淺水灣道56號複式1.9億最矚目

資料顯示，殷劍波今年初曾與台灣藝人吳佩慈未婚夫、富商紀曉波共同被中新金財務有限公司入稟追討合共3.4億元的欠款，其中向紀曉波追討逾1.76億的欠款，以及向殷劍波追討逾1.66億的欠款。

事實上，殷劍波及其妻林群名下，共有四個物業最新由銀主放售，除上述淺水灣道56號物業外，由林群於2013年以4785萬元售出的西半山蔚然高層C室，亦以4850萬元放售，單位實用1,296方呎，實呎37,423元；同區瑧環低層A室，實用650方呎，則由銀主叫價1,680萬元放售，實呎2.58萬元，單位由林群及殷劍波於2010年以1,659.2萬元購入，上述兩個物業放售價備比當年購入價高出約1%。此外，同為林群名下的灣仔新銀集團中心一單位，現由銀主以8,000萬元放售。換言之，以叫價計，上述四個物業共涉約3.35億元。

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