新冠疫情衝擊零售及餐飲業，舖位租金大幅回落。中原(工商舖)商舖部分區營業董事梁偉傑表示，銅鑼灣駱克道511號地舖，面積約1,000方呎，獲連鎖便利店7-11以月租約10.8萬元承租，呎租約108元，租約期3年。梁氏續稱，舖位前租客為鞋店，2017年以約28萬元進駐，其後續租至今年屆滿；業主今年6月曾以每月約23萬元招租，其後該舖隨著市況變化而持續調整叫租水平。梁氏相信，是次成交租金偏低，主要因租客為連鎖實力品牌，故願意大幅折讓約53%租出。

翻查資料，該舖位於1995年曾以月租約15萬元租出，即最新成交月租比25年前更低約28%。此外，時裝品牌MAPLE新近以月租約10萬元租用銅鑼灣駱克道499號京都廣場地下4及5號舖，面積約2,157方呎，呎租約46元，據了解，MAPLE於2010年初曾以43萬元承租同一舖位，今次重返進駐該舖，其租金大幅折讓約七成，而該舖今年6月叫租約20.8萬元，今次成交租金較叫價折讓近五成。

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