上源示範屋 The Manor by Le Pont首曝光(相片由發展商提供)

上源示範屋 The Manor by Le Pont首曝光(相片由發展商提供)

上源示範屋 The Manor by Le Pont首曝光(相片由發展商提供)

上源示範屋 The Manor by Le Pont首曝光(相片由發展商提供)

上源示範屋 The Manor by Le Pont首曝光(相片由發展商提供)

上源示範屋 The Manor by Le Pont首曝光(相片由發展商提供)

上源示範屋 The Manor by Le Pont首曝光(相片由發展商提供)

next

萬科香港旗下屯門掃管笏上源,其中洋房系列正式命名為「The Manor by Le Pont」,「The Manor by Le Pont」 共設30間獨立洋房,其中包括27間 Premium House 及3間罕有 Executive House,全部均設有內置樓梯直達地庫停車場。Premium House 實用面積介乎2,707至2,762方呎,四套房戶型設計;Executive House 全為五套房設計,實用面積4,860方呎,專設泳池及私家升降機,而示範洋房亦首度曝光。

萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞表示,The Manor by Le Pont 所有洋房均附設前後花園及私人天台,住戶亦可於花園及天台細賞翠綠園林景致,洋房室內樓梯頂部特設 Skylight 天窗,既可賞戶外景致,亦可將光線引入屋內。

The Manor by Le Pont 是次開放17號 Premium House示範屋,實用面積2,762方呎,連816方呎花園及500方呎天台,外連私人花園。造星級入廚體驗。值得一提,The Manor by Le Pont 智能家居元素亦進一步提升,除包括提供 Smart Mirror 智能鏡,更配有 Schneider Electric 的 KNX Multitouch Pro 智能觸控屏幕,讓住戶一鍵操控大宅的廳房燈光及冷氣設備。

其他報道

電單車位有價!嵐山8電單車位93.8萬售 5年賺1.3倍

天鑄車位625萬沽 3年升值近七成

義德道1、3號特色戶1.78億沽 實呎7.76萬料創區內新高

白加道28號洋房5.3億沽 5年實蝕約3500萬

匯璽1房870萬沽 3年半帳面僅升不足2%