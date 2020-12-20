聖誕長假逼近，周末兩日十大屋苑交投亦大跌。中原統計，十大屋苑本周末錄11宗成交，較上周末22宗減少50%，但仍連續4個周末企穩雙位數，當中8個屋苑錄得成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第四波疫情高位徘徊，限聚令收緊下，市民配合留家抗疫，加上本周末及冬至緊接，多數市民提早在周末「做冬」，聖誕節亦將至，節日氣氛濃厚，令二手市場整體交投減慢。

另據美聯分行統計，十大屋苑共錄約14宗成交，由於限聚令及部份市民提早做節等因素，導致成交量按周由上周末高位回落約36.4%，惟仍連續第20個周末錄得雙位數水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，往年聖誕前夕不少市民選擇外遊過節，今年因疫情緣故，港人料繼續留港消費，部分準買家亦趁機出動「尋寶」，趕及聖誕假期前入市置業。本月至今缺乏大型新盤推出，購買力回流二手，並帶動本周末睇樓量錄輕微升幅，惟早前不少減價筍盤已獲承接，個別屋苑盤源有待補充。儘管周末十大二手指標屋苑成交按周回落，惟仍維持雙位數水平，相信低息環境持續，港人置業需求未減，二手交投料穩中向好，減價筍盤依然見承接。