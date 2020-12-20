疫情尚未受控，營商前景欠佳，影響企業對寫字樓的需求。中原（工商舖）寫字樓部董事陳雁樓表示，據該行統計，今年11月港島區整體甲廈空置率錄得約9.11%，比10月上升0.74個百分點，若按地區分析，除了金鐘空置率下跌，餘下四大區域，分別銅鑼灣、灣仔、中環及上環甲廈空置率均按月遞增，升幅約0.57至1.08個百分點。

陳氏指，灣仔區的寫字樓空置率為五區最高，11月空置率為10.38%，較10月份9.3%升逾1個百分點，而備受關注的中環區，上月的空置率錄得約7.8%，按月上升0.93個百分點。

陳氏認為，歐美國家陸續開始全民注射疫苗，香港亦將迎來首批疫苗，期望有助舒緩疫情情況，屆時經濟活動有望可以逐步復甦，加上美國大選塵埃落定，中美關係有緩和跡象，兩國貿易改善都為寫字樓市場利好消息，但短期內商廈租賃活動仍受疫情及環球經濟情況影響，令各核心區甲廈空置情況難免受壓。他預計，日後將待疫情消退、經濟活動復甦後，寫字樓租務將陸續起動，預期第二季市場會有起色。

另一方面，中環新海濱商業地皮於上周五（18日）正式招標，備受市場闗注，預計地皮招標結果將成為市場新指標，屆時甲廈空置率升勢有望遏止。