政府今日刊憲， 宣布以「雙信封制」招標方式，出售中環新海濱三號商業用地，截標期長達6個月，籍以讓投標者及其團隊有足夠時間準備設計方案，地皮將於明年6月18日截標。發展局發言人表示，地皮為中環核心商業區內一幅具規模的優質商業用地，加上位處海濱位置，有關綜合發展能為香港帶來經濟和社會效益。政府希望這個發展項目能善用發展空間，盡可能提供最多的商業樓面，以應付本港對甲級寫字樓的殷切需求，同時創造具優質公眾休憩空間和行人暢達的世界級海濱。

局方並指，地皮將打造成香港嶄新地標，一個以人為本、着重可持續和城市設計，以及與四周環境融合的典範。就此，政府決定以『雙信封制』方式招標，按設計、地價兩方面去評審投標者的建議書，綜合兩者的最佳組合將會勝出。

據賣地章程，地皮發展後將是「香港新地標」，以此海濱地標展示香港亞洲國際都會的形象。是次商業地並非以「價高者得」形式，發展商除了提交「價格建議」外，但規定要提交「非價格建議」(Non-Premium Submission)，兩各佔50%，綜合評分最高者料成勝出競投。

地皮招標期長遠6個月，其審批時間亦較長，據賣地章程，當局最遲2021年11月12日才公布招標結果，與截標時間相差5個月，較一般地皮評審時間長。

綜合業界估計，地皮最新估值約370億至755.6億元，預計每方呎樓面都達2.3萬至4.1萬元，料地皮將成為新商業地王。

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