第四波疫情爆發後，樓價有所回調。本周CCL三大整體指數齊跌，但未有跌穿中秋前水平，是反映第四波疫情後首周市況。中原城市領先指數CCL報176.54點，按周跌0.68%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.80點，按周跌0.89%。

CCL(中小型單位)報177.36點，按周跌0.83%。近9周計，三大整體指數齊升齊跌各4次，走勢反覆爭持，波幅忽大忽小，未有向上或向下的訊號。近9周，CCL累升0.40%，CCL Mass累升0.30%，CCL(中小型單位)累升0.40%。CCL(大型單位)報172.26點，按周升0.17%，連升2周共0.49%。近7周豪宅樓價明顯回穩，等待突破上升。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，新界兩區樓價跌幅明顯。新界西CCL_Mass最新報161.26點，創34周新低，按周跌2.71%，跌幅為9周以來最大。新界東CCL_Mass報189.27點，按周跌1.79%，跌幅為5周以來最大。港九兩區樓價走勢平穩。港島CCL_Mass報186.65點，按周升0.75%，連升2周共2.72%。九龍CCL_Mass報175.44點，按周跌0.50%，終止2周連升。市區樓價一升一跌，幅度相對温和。

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