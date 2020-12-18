曾於2018年流標的山頂文輝道豪宅地皮，特區政府「一拆二」後出售奏效，地皮於今日正午截標。就記者現場所見，最少有7間發展商或財團入標，較2018年首次推售、只收到5份標書多最少2份。

據悉，入標大部分為本地龍頭發展商為主，包括獨資入標的長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、嘉華（0173）。新世界（0017）是次以合資形式入標競投文輝道地皮。

嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，山頂是比較罕有的地皮，其景觀可塑性高，加上地皮「一拆二」，入場門檻較之前降低，所以會吸引更多發展商及財團參與。

被問及樓市成交近期放緩，會否擔心豪宅市況轉差，尹氏指，豪宅銀碼較大，故去貨速度慢，而這次投標出價已計算此因素，相信疫情過後，資金會再流入豪宅市場。

資料顯示，地盤面積約13.5萬方呎，地積比率1.92倍，可建樓面面積約25.9萬方呎，而據賣地章程，中標者可申請契約修訂，與原項目餘下三成的地盤將來共同使用康樂設施、泊車位等，令兩幅地產生潛在的協同效應。綜合業界估計，地皮估值介乎77.8億至111.51億元，預計每方呎樓面地價約3萬至4.3萬元。

記者：甘潔瑩

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