疫情下出現近月最大宗銀主盤放售個案。第一太平戴維斯住宅投資及銷售部主管、資深董事張作基透露，現正獲銀主委託，放售3個匯璽單位，其中購入價最貴為1A座中層A室，屬4房2套連工人套房間隔，單位主人房連衣帽間，並設有一個廚房及一個開放式廚房，實用1,503方呎，望海景，業主2017年12月29日以4346.84萬元一手購入。

近月疫情下最大宗銀主盤放售

另外，2A座高層B單位及同座對上一層的B單位，均為4房2套及工人套間隔，實用面積1,327呎，外望海景，業主2017年分別以3,966.51萬元及3,994.34萬元一手購入，3伙購入額共逾1.23億元。張作基指，現時3伙以招標形式出售，買家可購入其中任何一個或多個物業。截標日期為2021年1月14日（星期四）正午12時。

土地註冊處顯示，單位業主姓鄭，英文姓名為普通話拼音，2017年購入上述3個單位後，曾向財務公司承造按揭，其後倦入財務糾紛。區內代理透露，業主去年8月曾以各4600萬元放售兩個2A座高層B室，至今年6月份再將放售價下調至3800萬及3830萬元，而1A座中層A室即於今年6月份開始以4200萬元放盤，總價比購入價低4700萬元或約38%，但仍未獲承接，最終3伙同淪為銀主盤。

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