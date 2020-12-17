2020年即將過去，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，今年樓市受新型疫情打擊，加上本港內部政局不穩、中美貿易紛爭未解決，拖累經濟下滑，惟住宅物業於過去一年，相對仍算是最穩健投資工具，今年整體住宅成交量跟去年相若，二手樓價僅較去年微跌0.2%；至於一手私樓，因疫情反覆，發展商推盤步伐被逼減慢，導致一手交投減少，預測今年全年一手私宅買賣登記錄約1.49萬宗，較去年錄得20,685宗，按年減少28%，為2013年錄9,753宗後的7年新低(一手新例實施當年)。

另今年一手成交登記金額估計錄約1,720億元，按年減少24%，為2015年後五年新低。

陳續指，預測今年全年二手私宅買賣登記錄約41,400宗、涉資3,560億元，分別較去年增加15%及13%，金額將創歷史第三高，僅低於1997年錄得5,280.1億元、以及2010年錄得4,179.4億元，宗數料將創2014年後的六年新高，預料全年住宅成交登記宗數達5.6萬宗，與去年的56,578宗相若。

展望2021年，預測明年首季，香港開始疫苗接種、通關有望，料明年首季香港住宅樓價可望上升2%至3%。若全年經濟復甦，於今年跌幅較大的豪宅物業，於2021年通關後，內地投資者重臨，加上拜登上任美國總統，中美爭拗激烈度有望減輕，有利香港物業投資市場，豪宅市場看高一線，料2021年豪宅物業樓價可上升8%至10%，整樓住宅樓價於2021年可望錄逾7%的升幅，再度突破歷史新高。

成交量方面，若2021年隨著疫情受控，料過去一年積存的一手供應將迅速推出市場，料明年一手將再次主導市場，陳永傑預測明年一手成交可達2萬宗，二手受惠於投資者重臨及一手供應比例降低，料明年二手宗數可達4.2萬宗，創7年新高，全年一、二手成交宗數約62000宗，較2020年多13%，創9年新高。