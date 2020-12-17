10月及11月新冠疫情稍為紓緩，發展商積極推售新盤。中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年截至11月，六大發展商長實（1113）、恒地（0012）、新世界（0017）、新地（0016）、信置（0083）和會德豐，合共待售餘貨總存量為5,218伙，按月上升207個或4%，相關貨尾總存量創2019年10月後的13個月新高。
黃良昇表示，由於11月有全新樓盤陸續開售，貨尾量短暫上升屬正常現象。近半年來，六大發展商貨尾企穩於5,000伙以上，而今年一手交投因疫情關係而明顯減慢，以致貨尾量維持平穩。
按面積類別，中小型單位，即A類(實用431方呎以下)、B類單位(實用431至752方呎)，六大發展商現有貨尾共3,125個，按月增211個或7%，連續4個月維持於3,000個水平附近，佔總存量的六成。
中大型單位方面，即C類(實用753至1075方呎)、及D和E類單位(實用1076至1722方呎以上)，六大發展商現時有2,093個單位待售，按月減4個，連續6個月維持於2,000個水平附近，佔總存量的四成。
若以發展商計，以新地佔1669伙佔最多，佔六大發展商餘貨總存量的32%。其次為恒地，11月餘貨存量1520伙，佔六大發展商餘貨總存量的29%。排名第三為長實，11月餘貨存量813伙，佔六大發展商餘貨總存量的16%。
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