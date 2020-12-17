10月及11月新冠疫情稍為紓緩，發展商積極推售新盤。中原研究部高級聯席董事黃良昇指出， 今年截至11月，六大發展商長實（1113）、恒地（0012） 、新世界（0017）、新地（0016）、信置（0083） 和會德豐，合共待售餘貨總存量為5,218伙， 按月上升207個或4%， 相關貨尾總存量創2019年10月後的13個月新高。

黃良昇表示，由於11月有全新樓盤陸續開售， 貨尾量短暫上升屬正常現象。近半年來，六大發展商貨尾企穩於5, 000伙以上，而今年一手交投因疫情關係而明顯減慢， 以致貨尾量維持平穩。

按面積類別，中小型單位，即A類(實用431方呎以下)、 B類單位(實用431至752方呎)，六大發展商現有貨尾共3, 125個，按月增211個或7%，連續4個月維持於3, 000個水平附近，佔總存量的六成。

中大型單位方面，即C類(實用753至1075方呎)、 及D和E類單位(實用1076至1722方呎以上)， 六大發展商現時有2,093個單位待售，按月減4個， 連續6個月維持於2,000個水平附近，佔總存量的四成。

若以發展商計，以新地佔1669伙佔最多， 佔六大發展商餘貨總存量的32%。其次為恒地， 11月餘貨存量1520伙，佔六大發展商餘貨總存量的29%。 排名第三為長實，11月餘貨存量813伙， 佔六大發展商餘貨總存量的16%。

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