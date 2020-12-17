第四波疫情未有緩和跡象，失業率持續高企，構成樓市不明朗因素， 不過樓市仍受資金充裕、息口低企、 房屋供不應求等基本利好因素支持， 加上市場憧憬疫苗有望為經濟帶來轉機，樓市續呈好淡爭持局面， 今年至今樓價未出現大跌。香港置業於11月底進行調查發現， 逾五成受訪者認為未來樓市走勢平穩向好，比例創5季新高。

香港置業行政總裁李志成指，今年樓市表現， 無論交投及樓價均隨疫情影響而波動，惟波幅不大， 樓價呈窄幅上落，惟疫情窒礙新盤推售部署， 帶動部分購買力回流二手，本年樓市交投呈一手跌，二手「疫市」 上升，預計明年發展商推盤步伐將視乎疫情走勢， 相信不少將維持開價克制策略。另二手受惠放寬按保， 逾600萬至1,000萬元物業交投將繼續有支持。

香港置業營運總監姚偉南補充，香港置業於11月下旬， 透過問卷形式進行2020年第四季「客戶置業意向調查」， 成功收回376份有效問卷， 最多受訪者認為未來12個月香港樓價走勢平穩向好，比例達52. 7%，按季升5.5個百分點，比例創5季新高。不過， 調查亦顯示，計劃未來12個月入市受訪者為39.4%， 按季微跌2.6個百分點。

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