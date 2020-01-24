美國聯儲局維持利率不變。展望2021年息率走勢，中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於新冠肺炎疫情持續打擊美國經濟活動，聯儲局表示繼續維持寬鬆的貨幣政策，直至就業市場全面復蘇，巿場憧憬明年疫苗推出為經濟復蘇帶來支持，預期美國會以較長時間繼續維持現有超低息水平及寬鬆貨幣政策，以確保經濟復蘇步伐平穩。

王美鳳表示，由於本港息率在很大程度上致跟隨美息走勢，本港息率於明年仍會維持現時低息水平。她指，本地按息走勢視乎美息走勢外，亦受銀行結餘變化、貸存比率、銀行樓按積極性影響，預期2021年本港1個月拆息在不受季節性及短期因素影響下將主要介乎0.1%至0.25%水平，料本港繼續以H按為主流按揭計劃，明年按息將維持介乎1.4%至1.7%，延續近十年新低水平，有利本港樓市發展。

王美鳳又預期，隨著疫苗明年陸續面世，有助經濟復蘇，發展商將積極加快推售新盤，一二手交投均有望增加，推動銀行放貸意欲將較今年積極，新批按息將在樓按競爭下可持續發展低至H+1.3%低水平，甚至個別或出現再增加優惠空間。