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新盤今日暫僅錄5成交 匯璽III四房呎售2.47萬
文章日期：2020年12月16日 19:33
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綜合市場資訊，新盤市場今日截至晚上7時，暫時只錄得約5宗一手成交，其中新地
（0016）
南昌站匯璽III，今日透過招標以3023.388萬元，售出6座11樓A室，屬實用1221方呎4房間隔、實呎2.47萬元。
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