2020年踏入尾聲，美聯指，全年樓價受疫情影響而持續反覆波動，但展望明年，政府即將安排市民接種疫苗，料疫後的本港樓市有機會迎來復蘇。美聯物業住宅部行政總裁布少明估計，明年新盤銷售量或重上1.8萬伙的水平，金額更有機會創「一手銷售條例」以來新高。

布少明表示，若發展商明年的推盤步伐真的加快，相信新盤銷售可反彈，預期明年全年新盤銷售量可反彈至1.8萬伙，按年上升約24%；至於新盤銷售金額料升至2,420億元，按年升幅亦約49%，屆時創出《一手銷售條例》後新高。

一手受疫情影響較二手大

二手市場方面，估計明年有望延續「量額齊升」的局面，註冊量將達到5萬宗，按年增逾6%，創自2013年以來的9年新高；註冊金額則有望達到4,200億元，按年升逾11%，並創11年新高。

回顧今年，美聯物業首席分析師劉嘉輝認為，即時本地樓市飽受疫情衝擊，但港樓「供應少、需求大」的基本利好因素不變，令樓價亦未見下跌。其中，今年二手表現相對優勝，綜合土地註冊處資料顯示，料全年二手住宅註冊量可達約4.7萬宗，按年約13.9%，料創6年新高；金額有機會達3,770億元，創10年新高外，按年亦升約14.1%。這種「一手跌、二手升」的情況，為2013年推出「一手銷售條例」後首度出現，反映新盤受到疫情的影響較二手為大。

其他報道

錦豐苑爆疫後1房戶1.3萬租出

利嘉閣廖偉強：若通關明年樓市「爆炸式」上升

本月公屋居屋未補價市場 暫錄9成交

黃埔本月暫錄7成交按月減六成 呎價「疫」市升7%